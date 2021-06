Humorista Evandro Santo assume vício em droga - Reprodução/Instagram

Humorista Evandro Santo assume vício em droga Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 25/06/2021 12:31

São Paulo - O humorista Evandro Santo, conhecido pelo "Pânico" e por ter participado de "A Fazenda", gravou um vídeo para o Instagram revelando que sofre com o vício em drogas. O comediante falou sobre a importância da conscientização sobre esse assunto e também relembrou o passado dele com o vício.

Evandro contou que teve uma adolescência tranquila e que só bebeu pela primeira vez aos 25 anos, mas longe de ser de uma maneira compulsiva. O problema começou mesmo quatro anos depois, quando o comediante provou ecstasy pela primeira vez.

Publicidade

"É bom, no começo é muito bom. Comecei a tomar uma vez por ano e achava que estava no controle", diz. Ele fala que tinha preconceito com usuários de outros tipos de drogas e que o vício começou a complicar quando ele passou a usar ketamina. "Com o passar do tempo e eu fui ficando mais velho, não dei conta das demandas da vida emocional eu comecei a usar, usar e usar. Tive um uso muito pesado de 2014 a 2020", conta.

O comediante revelou que está na quinta internação, mas essa é a primeira vez que ele vai para uma clínica voluntariamente. Ele explica que está em uma clínica de um amigo que conheceu na reabilitação e que está em recuperação, pois além de estar sem usar drogas também está mudando os comportamentos que tinha quando usava e entendo o que fez com que ele se tornasse adicto.

Publicidade

"Foi somente nessa quinta internação que eu consegui me assumir. Sim, eu sou doente. Sim, eu sou um adicto. Sim, eu preciso de ajuda. Sim, eu preciso ser internado. Foi a primeira vez que eu me internei voluntariamente. Acho que isso fez toda a diferença. Quando você assume uma doença, você tem uma responsabilidade. Pode escolher lutar dia após dia ou se entregar. Eu escolhi lutar e foi uma das melhores decisões da minha vida", diz.

Evandro Santo fala que a internação dele poderia ser de apenas quatro meses, mas ele escolheu ficar um ano na clínica. O humorista fala que tem contado com a ajuda de um grupo de apoio e inclusive de Rafael Ilha, que ele conheceu em "A Fazenda" e que também já passou pelo mesmo problema. Para o futuro, o comediante planeja trabalhar com a conscientização sobre saúde mental e adicção e também está escrevendo um livro sobre o assunto.