Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:47

Rio - A Polícia Federal apreendeu, na noite desta quarta-feira, mais de uma tonelada de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, no Sul Fluminense.

A ação de fiscalização de rotina, realizada pela PF, abordou um caminhão para averiguação e as drogas foram encontradas no interior do veículo. A ação contou com a participação de cães farejadores e ocorreu na Semana Nacional Antidrogas.

O total de entorpecentes apreendidos foi de 1.144 kg de maconha, 10,4 kg de pasta base e 4,2 kg de cloridrato de cocaína.

A droga estava sendo transportada por um caminhão frigorífico que tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro.

DETALHE DA AÇÃO:

É provável que esta grande apreensão seja uma das últimas realizadas pelo BLACK, exímio cão farejador da PF, e por seu operador JARDEL, Agente de Polícia Federal, que estão com suas aposentadorias previstas para o mês de julho, depois de tantos anos de serviços dedicados à sociedade brasileira.