Policiais da UPP do Alemão descobrem refinaria de drogas no Complexo do Alemão - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 19:14 | Atualizado 21/06/2021 19:19

Rio - Policiais da UPP do Complexo do Alemão e do 16º BPM (Olaria) descobriram uma refinaria de lança-perfumes e farta quantidade de drogas já produzida, a ser contabilizada, na rua Joaquim de Queiroz, na comunidade do Largo do Bulufa, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam a rendição de turnos de serviço, próximo a base Pousada Afro Reggae, quando ouviram disparos próximo ao local. Não houve registro de confronto. Na sequência, ao passar pela rua, encontraram a refinaria. Ninguém foi preso durante ação.

A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).