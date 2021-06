Britney Spears - Reprodução da internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/06/2021 12:16 | Atualizado 25/06/2021 12:37

São Paulo - A cantora Britney Spears foi a personalidade mais buscada no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Google Trends. As buscas pela artista saltaram 600% no País após a cantora americana participar de audiência nos Estados Unidos em que pede o fim de tutela controlada pelo pai Jamie Spears. "É meu desejo e sonho que isso termine", disse a cantora em audiência. "Eu acho que essa tutela é abusiva. Eu acredito que não sou capaz de viver uma vida plena", afirmou Britney.