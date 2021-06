Gilberto Nogueira - Reprodução/Globo

Publicado 25/06/2021 15:11

Rio - Enquanto aguarda o momento de iniciar seu pós-doutorado em uma universidade da Califórnia, nos EUA, Gil do Vigor tem se dedicado a aprender a língua inglesa. O economista já chegou a compartilhar parte de sua rotina de estudos com os fãs, mas revelou, nesta sexta-feira (25), que ainda não chegou em um nível avançado do idioma.

"Meu inglês é só a misericórdia, viu. Eu tenho um 'vocabuláriozinho', uma regra gramatical aqui e outra ali, faço um bolo só e o que dá pra rir, dá pra chorar, o que não dá é pra ter medo, eu encaro mesmo e vamo embora", declarou o ex-BBB, em seus Stories do Instagram.

Questionado sobre a vida de artista, o pernambucano explicou para seus seus seguidores que sua prioridade são os estudos. "O meu PhD é a minha vida, é o que eu amo, é o meu sonho. Eu vou tentar conciliar, mas a minha prioridade são os meus estudos, meu doutorado, meu PhD que eu tô aí regozijado, feliz da vida e ansioso", afirmou Gilberto.