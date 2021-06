Cantor Daniel revela terceira gravidez de Aline de Pádua - Reprodução/Instagram

Cantor Daniel revela terceira gravidez de Aline de PáduaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 16:31

Rio - O cantor Daniel compartilhou uma boa notícia com seus seguidores, nesta sexta-feira (25)! O artista de 52 anos revelou que sua esposa, Aline de Pádua, está grávida do terceiro filho do casal. Para contar a novidade, o sertanejo publicou uma sequência de cliques com sua família no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

"Queremos dividir esse momento tão especial com todos vocês! A família vai aumentar!", anunciou o cantor na legenda das fotos em que ele e as filhas, Lara e Luiza, aparecem com as mãos sobre a barriga da matriarca.

"Que esse ser de luz que está chegando, venha com muita saúde, que seja muito feliz e que faça a diferença nesse mundo que estamos vivendo! Obrigado a Deus por estar nos proporcionando viver tudo isso e poder partilhar com todos vocês", declarou o artista.

Publicidade

Confira a publicação: