Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Grazi Massafera e Anitta

Por Juliana Pimenta

Publicado 25/06/2021 17:01 | Atualizado 25/06/2021 17:14

Rio -Na última semana, a internet foi invadida pela rivalidade entre duas gerações. De um lado, estão os millennials, classificados anteriormente como geração Y e que representam os nascidos entre 1980 e 1996. Do outro, a geração Z. Os mais novos, esses nascidos a partir de 1997, designaram um termo para classificar as práticas que consideram estranhas na geração anterior. A palavra 'cringe', que, no inglês, seria classificada como algo vergonhoso, é usada, neste caso, para se referir a hábitos considerados antiquados.

Mas até aí tudo bem, não é mesmo? É comum que toda geração identifique alguns 'micos' no comportamento dos mais velhos. Mas o grande problema, no entanto, foi quando a geração Y descobriu quais de suas práticas foram as escolhidas pela geração Z para fazerem parte dessa lista 'cringe'.



Queridinhos dos que cresceram nos anos 1990, os itens "proibidos" pelos jovens são bem peculiares. A lista 'cringe' inclui café da manhã, usar o termo 'boleto', usar emojis de risada, gostar do vídeo da 'Pfizer', usar calça skinny, gostar de 'Harry Potter', amar café, gostar de 'Friends', beber cerveja 'litrão', colocar hashtags nas fotos, usar sapatilhas, fazer unha no estilo francesinha e dividir o cabelo de lado. Críticas bem específicas, não é mesmo?



Mas para ninguém se sentir mal com isso, aqui vai uma lista de celebridades que ostentam hábitos dignos de serem chamados de ‘cringe’ pela geração Z.



1) Se a geração Z não vê graça em tomar café da manhã, os famosos, por sua vez, investem bem na refeição. Em viagem com a esposa Brunna Gonçalves, Ludmilla começou o dia com um belíssimo café da manhã na piscina. Cringe?

Uma publicação compartilhada por Ludmilla (@ludmilla)

2) Felipe Neto pode até estar ligado nas tendências dos mais jovens. Mas adivinha? Ele também fala em boletos. Não só fala como paga. O youtuber, inclusive, vive recebendo pedidos dos fãs para que ele pague suas contas.

Uma seguidora mandou um boleto na direct do meu insta pra ela lembrar de pagar.



Eu paguei e acho q ela vai ficar mto confusa amanhã. — Felipe Neto (@felipeneto) April 1, 2021

3) Aqui quem fala é ela, a Pifizeeeeer. Ixi, a geração Z claramente não gosta desse meme, mas os 963 mil seguidores do influenciador digital Esse Menino discordam categoricamente. Preta Gil, por sinal, não só gostou do meme como contratou o humorista para sua agência e hoje é responsável pelo agenciamento do influenciador.

Uma publicação compartilhada por (@essemenino)

4) E adivinha quem usa calça skinny? Anitta. A musa não só é adepta ao modelito como fez ainda melhor (ou pior, para a geração Z). A calça skinny foi escolhida como parte do look para o clipe de ‘Me Gusta’, gravado em Salvador.

5) O adorado cafezinho de fim de tarde também é rechaçado pelo mais jovens. Mas para contestar a geração Z ninguém melhor que Sasha Meneghel, nascida em 1998 e representante da 'classe'. A modelo deu atestado de cringe e parou sua lua de mel para tomar um cafezinho em Dubai. Ela pode?

Uma publicação compartilhada por Sasha (@sashameneghel)

6) Referência em vários ensaios de moda, Juliana Paes tem seu estilo raramente contestado. Mas, olha lá, ela também é adepta das sapatilhas tão temidas pela geração Z. E convenhamos, nem só de chinelo e tênis sobrevivem os looks do dia a dia.

Uma publicação compartilhada por Juliana Paes Actress Brazil (@julianapaes)

7) Apesar de jovem, Bruna Marquezine representa bem a geração Y ao repartir o cabelo de ladinho. A atriz, que já aderiu a diversos tipos de corte de cabelo, aparece frequentemente com o cabelo de lado.

8) Grazi Massafera, uma exímia mãe de família, tem uma atitude considerada para lá de cringe pelos mais jovens. A musa é adepta do uso das hashtags em suas fotos nas redes sociais. Aos finais de semana, Grazi chega a escrever #sexta em suas postagens.

Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

9) Tatá Werneck é um dos ícones da comédia nacional, mas tem rido de forma errada. Bom, pelos menos os emojis de risadinha não são muito bem vistos pela geração Z. Pelo menos, ela diverte o público com risadas reais sempre que pode.

Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

10) Patrícia Poeta, por sua vez, fez um combo de 'cringeness' completo. Em uma postagem, a apresentadora listou diversos hábitos que ela adora e são considerados ruins pelos jovens. Isso inclui hashtag, emoji de risada e cabelo para o lado. Confira a "ousadia" de Patrícia abaixo.