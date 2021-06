Aline Riscado - Reprodução

Aline RiscadoReprodução

Por MH

Publicado 25/06/2021 16:46 | Atualizado 25/06/2021 16:55

Sextou e Aline Riscado publicou uma foto para celebrar o fim da semana. Não somente isso, a atriz também fez uma longa reflexão na legenda da imagem sobre a vida e expectativas.

Na imagem, publicada no Instagram, Aline surge de biquíni em uma lancha. Na legenda, a artista escreveu: "E mais um SEXTOU pra conta! Nem sempre a semana acaba como imaginávamos. Às vezes acaba de forma surpreendente pro positivo, às vezes com algumas frustrações… mas sempre com muito aprendizado pra quem se propõe enxergar além da matrix!", começou.

"Respira, se conecta e acredita que se foi assim, é pq era pra ter sido! E foi do melhor jeito, sempre é!! Às vezes o melhor jeito parece complicado, mas ngm disse que seria fácil o caminho da evolução!! Quando passamos a acreditar de alma, não só na teoria, como os planos divinos são realmente perfeitos, confortamos nosso coração aceitando um caminho diferente das expectativas, mas com a certeza de que no final tudo vai dar certo!! Toda transformação quebra padrões confortáveis, crenças que limitam, expectativas que iludem… Permita-se, seja forte! Esse é o caminho do crescimento! Bom final de semana!", finalizou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Riscado (@alineriscado)

