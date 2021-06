Isadora Pompeo - Reprodução

Isadora PompeoReprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 19:39 | Atualizado 25/06/2021 19:40

Isadora Pompeu deu o que falar após opinar sobre um comercial de uma empresa de fast-food no qual aparecem crianças das mais diversas orientações sexuais e identidades de gênero.

fotogaleria

Publicidade

No Twitter, a cantora gospel se mostrou irritada com a propaganda. "Criança não tem que ser gay, lésbica, trans etc, criança não tem a ver com sexualidade. Criança tem que brincar! Correr e se sujar! Parem de sexualizar nossas crianças".

"Tô nem aí, podem me cancelar, cancelada". Isadora Pompeo, então, ironizou o "cancelamento": "Tô cancelada, e agora? Ai, meu mundo acabou", ironizou.

Publicidade

Criança não tem que ser gay, lésbica, trans etc, CRIANÇA NÃO TEM HAVER COM SEXUALIDADE. Criança tem que brincar! Correr e se sujar!!!!!! Parem de sexualizar nossas crianças — Isadora Pompeo (@isadora_pompeo) June 25, 2021

Nas respostas, os usuários do Twitter rebateram as alegações da cantora. "Que trecho do comercial do Burguer King fala sobre sexualidade de CRIANÇAS? São crianças falando que respeitam, desde cedo, pessoas diferentes. É por não querer falar sobre RESPEITO A DIVERSIDADE como pessoas como você que somos o país com mais mortes de LGBT no mundo".

Publicidade

Que trecho do comercial do Burguer King fala sobre sexualidade de CRIANÇAS? São crianças falando que respeitam, desde cedo, pessoas diferentes. É por não querer falar sobre RESPEITO A DIVERSIDADE como pessoas como você que somos o país com mais mortes de LGBT no mundo. — William De Lucca (@delucca) June 25, 2021

"Criança não tem que ser crente, católica, adventista etc, CRIANÇA NÃO TEM A VER COM ALIENAÇÃO RELIGIOSA. Criança tem que brincar! Correr e se sujar!!!!! Parem de ensinar que tudo é pecado para as nossas crianças".

Publicidade

Criança não tem que ser crente, católica, adventista etc, CRIANÇA NÃO TEM A VER COM ALIENAÇÃO RELIGIOSA. Criança tem que brincar! Correr e se sujar!!!!! Parem de ensinar que tudo é pecado para as nossas crianças — peo tavares (@PeoTavares) June 25, 2021

"Acha normal uma criança crescer, se tornar um adolescente e quase adulto sem entender nada de educação sexual? Quer que eles acreditem que a gente vem da cegonha? Fala sério! Precisamos e muito falar sobre isso, para não crescerem hipócritas. Educação é a resposta, sempre!".

Publicidade