Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:19

Gretchen mudou a visual. A cantora, que sempre foi uma morena convicta, decidiu inovar e clarear os fios com luzes na cor caramelo. “Gente! Olha isso. Agora sou uma morena iluminada. Aliás, iluminadíssima”, escreveu ela na legenda de uma publicação.



Assim que postou a novidade, Gretchen recebeu vários elogios “Linda, maravilhosa, você arrasou”, disse uma fã. "Esse cabelo superou todos os outros, maravilhosa”, escreveu a segunda internauta e a terceira completou: "Você sempre arrasando, mulher".



A cantora ainda mostrou um pouco da transformação nos seus stories. No salão, a atriz chegou a receber um presente do marido, Esdras de Souza, que enviou uma cesta com flores e um cartão. “Ele é um presente, caiu do céu”, disse Gretchen.









