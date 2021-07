Solange Couto e Jamerson Andrade - Divulgação

Solange Couto e Jamerson Andrade Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:49

Após anunciar sua separação em janeiro deste ano, depois de 11 anos de relacionamento, Solange Couto, de 64 anos, reatou o casamento com Jamerson Andrade, de 34 anos. Os dois são pais de Benjamin, de 9 anos. Atualmente eles estão morando em Pernambuco com o filho. Mas antes de voltar com o ex, que é engenheiro civil, Solange Couto estava morando no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde estava hospedada para ficar mais perto da mãe. Atualmente a atriz está passando um temporada no Rio.

Nesta quinta-feira (1), ela aproveitou para reunir familiares e amigos na celebração de mais um ano de vida. No encontro, que foi realizado no CDesign Hotel, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, ela também recebeu as atrizes Kenya Costta e Glamour Garcia.

“Estou aqui hoje agradecida pela vida com alguns amigos e familiares, não podemos reunir muitas pessoas, mas consigo sentir o abraço através de cada mensagem que recebo, meu coração está cheio de amor e minha cabeça de produtividade”, comenta a veterana.

Solange tem se dedicado, ao lado de Jamerson Andrade, a projetos para dramaturgia no audiovisual. Juntos, eles cuidarão da direção, produção e executiva de produtos para o streaming. “Estamos vivendo uma fase boa, nos completamos e nos entendemos em todos os âmbitos. Isso é bonito e não é novidade, sempre foi assim”, dispara Jamerson Andrade.