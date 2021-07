Marcão do Povo - Reprodução

Publicado 01/07/2021 14:11 | Atualizado 01/07/2021 14:27

Marcão do Povo se pronunciou, na tarde desta quinta-feira (1), para esclarecer a informação que começou a circular sobre ele supostamente estar negociando sua saída do SBT com outras emissoras de TV. Na última quarta-feira, esta colunista chegou a questionar o comunicador sobre uma suposta conversa dele com a Record TV: "Tô sabendo por você, ainda não fui procurado", respondeu ele. Ainda segundo o apresentador do 'Primeiro Impacto', além de não haver conversas com outros canais, no que depender dele, haverá uma conversa para renovar seu contrato com a emissora de Silvio Santos.

"Fui surpreendido na manhã desta quinta-feira com uma notícia falsa veiculada em alguns meios de comunicação, de que eu, Marcão do Povo, estaria negociando com outras emissoras a minha saída do SBT. Venho por meio deste comunicado informar que venho cumprindo de forma honrosa o meu compromisso com a emissora que me contratou e que possuo contrato vigente com o SBT. Após o término do contrato irei, por questão de lealdade, abrir linhas de negociações para a renovação do mesmo", diz o apresentador em comunicado divulgado nas redes sociais.

