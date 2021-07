Thalita Zampirolli - Divulgação

01/07/2021

Enquanto a temperatura cai cada vez mais aqui no Brasil, a influenciadora e empresária trans, Thalita Zampirolli, comemora o verão dos Estados Unidos. A loura está em uma praia localizada em uma ilha deserta na cidade Chatham, no estado de Massachusetts.

"Essa região é bem reservada, com casas magníficas e uma praia linda. As pessoas podem aproveitar a privacidade e o conforto da estação mais esperada do ano por aqui", disse Zampirolli, que mora nos EUA e posou no melhor estilo sereia sedutora exibindo curvas perfeitas.