DJ Agatha - Divulgação

DJ AgathaDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 02:00 | Atualizado 01/07/2021 07:43

Cantora e também DJ, Agatha foi vítima de ataques machistas ao divulgar o novo single, chamado 'Close Friends' em uma ferramenta de conteúdo adulto. Muitas internautas a criticaram pelas fotos e vídeos ousados, mas o material fazia parte de uma estratégia de trabalho. “Me assustei com os xingamentos. Sofri muitos ataques e o que é pior de muitas mulheres. Estamos em pleno século XXI e temos o direito de fazer e usar o que quisermos. É surreal como as pessoas se acham no direito de nos julgar e nos ofender", admite Agatha. A música já está no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais e esse é o primeiro trabalho de Agatha no novo escritório, Medellin Records.