Maju CoutinhoReprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 17:50 | Atualizado 30/06/2021 17:51

Maju Coutinho não segurou a emoção aos receber a vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (30), em São Paulo. A apresentadora do Jornal Hojeposou com uma moldura decorada ao receber o imunizante em uma Unidade Básica de Saúde na capital paulista e celebrou: "Viva o SUS! Viva a Ciência! Viva a Vida! Vacina boa é vacina no braço! Agradeço o carinho da equipe da UBS Meninópolis, e a mão levinha da Laís. A moldura é da UBS", escreveu nas redes sociais.