Gil do Vigor - Reprodução

Gil do VigorReprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:42 | Atualizado 30/06/2021 16:49

Gil do Vigor acordou indignado nesta quarta-feira (30) e resolveu desabafar nas redes sociais sobre os ataques homofóbicos, que vem sofrendo bastante nos últimos tempos após revelar que gostaria de ser ministro um dia. O ex-BBB, que irá iniciar seu PhD em Economia na Califórnia, nos Estados Unidos, em setembro, garante que vai se preparar para conseguir seu objetivo e avisou também que irá processar os haters. "Para aqueles que falaram no Instagram que bicha escandalosa não pode ser ministro, um recado: Eu estou indo ao PhD na Califórnia, vou me dedicar 100% e você vai me engolir no top! Não gostar de mim ok mas usar de homofobia para me ofender? Não", começou o economista pernambucano, que prometeu tomar medidas cabíveis contra os ataques..

""Machuca, sabe? O que eu fiz para essas pessoas? Eles vão no ponto mais sensível, que é meu jeito livre e bicha de ser. O que essas pessoas querem? Mas eu não vou mais me abater, vou seguir com meus amores aqui e processo nesse povo! Eles que lutem", finaliza.

Publicidade

Machuca sabe? O que eu fiz pra essas pessoas???? Eles vão no ponto mais sensivel que é meu jeito livre e bicha de ser! O que essas pessoas querem? Mas eu não vou mais me abater, vou seguir com meus amores aqui e processo nesse povo! Eles que lutem. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 30, 2021 Bom diaaaaaaa!!! Para meus amores e para aqueles que falaram no instagram que bicha escandalosa não pode ser ministro, um recado: Eu estou indo ao PhD na California, vou me dedicar 100% e você vai me engolir no top! Não gostar de mim ok mas usar de homofobia para me ofender? Nao! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 30, 2021