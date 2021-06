Selton Mello mostra a carteira de vacinação - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:10 | Atualizado 30/06/2021 15:18

O ator Selton Mello tomou a primeira dose da vacina contra a Cocid-19, nesta quarta-feira (30) e ele escolheu usar roupas pretas para ir até o posto de saúde, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Aliviado por ter esperado na fila das pessoas por faixa etária e, finalmente, chegado a sua vez na vacinação, Selton disse que estava de luto pela mais de 500 mil mortes no Brasil. "A minha vez chegou e é uma mistura complexa de sentimentos. A chance comovente de poder continuar na estrada e a desolação revoltante por aqueles que não tiveram a mesma oportunidade.

Fui de luto. Por mais de 500 mil brasileiros e os amores dos mais de 500 mil brasileiros.", começou o ator.

"Os meus sentimentos aos familiares que perderam alguém insubstituível e vacine-se por você e pelo próximo. Vacine-se contra a Covid-19. Basta de demonstrações espetaculares de incompetência, que saia de cena toda forma de preconceito, o descaso, a desumanidade. A vacina não encerra o processo. Máscara & cuidados redobrados continuam", ainda alertou o protagonista da próxima novela das 18h da Globo, 'Nos Tempos do Imperador".

