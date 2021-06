Luiza Antunes e Allexandre Colman em cena de 'Gênesis' - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 08:11 | Atualizado 30/06/2021 08:12

Nas cenas que foram ao ar na última segunda-feira (28), Allexandre Colman e Luiza Antunes emocionaram os telespectadores em uma sequência de muita cumplicidade e parceria entre os irmãos Uriel e Ávila. A menina defendeu seu irmão Uriel, por ter aceitado entrar nas armações do herdeiro de Rebeca (Bárbara França), Ezaú (Breno Morais), e quase ser engolido por uma onça na mata.

"Está sendo muito bom gravar com todo esse elenco maravilhosos! E ter a Luiza como irmã, está sendo incrível! Olhei para ela e logo me identifiquei! Tenho uma irmã em casa, então foi muito fácil. Sem falar que a Luiza é muito inteligente. Um ajuda o outro. As cenas, estão ficando lindas", diz Allexandre, que já tem em seu currículo, novelas como 'A Dona do Pedaço' e séries como 'Ilha de Ferro', pela Globoplay, e 'Bom Dia Verônica', pela Netflix.

Luiza endossa o coro: "Eu estou muito, muito feliz por todo elenco e toda direção, produção e equipe. Estou aprendendo muito com cada um. Quando vi que éramos um dos assuntos mais comentados do Twitter fiquei muito feliz! Eu tenho o Allexandre como meu irmão, mesmo! E, ler 'amor de irmão Ávila e Uriel' foi lindo" – finaliza ela, que tem passagens pelo curta metragem 'Barulho da Chuva – O filme', e no longa metragem '7 Escravos', pela Netflix.