Marina Ruy Barbosa - Reprodução

Marina Ruy BarbosaReprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 05:00

Marina Ruy Barbosa completa mais uma primavera hoje. E para comemorar a chegada de seus 26 anos, a ruiva não pensa em deixar a data passar em branco. A atriz está planejando uma festa que terá três dias de duração (próxima sexta, sábado e domingo). O local escolhido para o evento foi a fazenda do novo namorado dela, o deputado federal Guilherme Mussi, localizada em Capão Bonito, no interior de São Paulo.

Segundo a coluna apurou, todos os quartos da fazenda devem ser ocupados com cerca de 20 casais de amigos da ruiva. A comemoração terá toda estrutura e decoração no estilo festa junina e com direito a fogueira e comidas típicas. A decoradora deve se deslocar diretamente de São Paulo para acompanhar de perto cada detalhe da festa.



Publicidade

O evento, no fim das contas, era pra ser sigiloso, afinal, ainda estamos em pandemia, apesar do avanço contínuo da vacinação. Mas ainda bem que quase ninguém lê esta coluna que revelou com exclusividade o namoro de Marina e Guilherme Mussi, em janeiro deste ano. O relacionamento, no entanto, só foi 'assumido recentemente, após a atriz deixar um recado público para sua concunhada nas redes sociais.