Júnior MeirellesDivulgação

Publicado 30/06/2021 02:00

Ex-participante do 'The Voice', o cantor Júnior Meirelles foi escolhido para ser o protagonista do musical 'Stevie Wonder Tribute'. Além de fã do artista americano, o paulistano já tinha algum semelhança com o homenageado que, após a caracterização do personagem, ficou ainda mais evidente. O projeto, da WFA Experience vai apresentar os grandes sucessos de Stevie Wonder e dará aso espectadores a experiências sensoriais que o cantor como deficiente visual tem.

A WFA Experience é novo braço da empresa de entretenimento, a WFA Eventos, que vai apostar nos projetos com tributos de artistas internacionais. "Durante a pandemia analisei o mercado e o cenário do entretenimento e descobri esse segmento que me chamou a atenção. Foi então que decidi apostar na WFA Experience", disse o CEO da empresa, Fabio Ponte.