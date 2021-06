Ferrugem - Divulgação

FerrugemDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:11

Com 4 milhões de ouvintes mensais, Ferrugem superou a marca de 1 bilhão de streams no Spotify. Além de seis álbuns lançados, o artista aposta na força do ao vivo e em singles pontuais para se firmar na plataforma. Só no projeto 'Prazer, Eu Sou Ferrugem', por exemplo, as faixas 'É Natural' e 'Pra Você Acreditar' têm respectivamente 88 e 77 milhões de streams.

Entre os singles, 'Pirata e Tesouro' também ultrapassa a marca de 80 milhões e o reencontro com Felipe Araújo em 'Eu + Você' caiu nas graças do público. Ferrugem também firmou uma parceria inédita com serviço de streaming. Na véspera do Dia dos Namorados, o cantor deu voz às previsões para cada signo no 'Horóscopo Hoje', podcast original da plataforma e um dos mais ouvidos no Brasil.