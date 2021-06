Jogador Hulk se envolve em acidente com motociclista - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:36

Atacante do Atlético Mineiro, o jogador Hulk se envolveu em um acidente de carro, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Cidade Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a assessoria de imprensa do atleta, o piloto de uma moto estava trafegando rapidamente e bateu no veículo do jogador, mas ninguém se feriu e Hulk ofereceu apoio ao condutor da motocicleta. No carro que colidiu com a moto, estava um dos seguranças do jogador, que por sua vez, vinha no carro que estava atrás, uma BMW X7 Dark Shadow Edition 2021, veículo que ele deu recentemente de presente de formatura para a atual mulher, Camila Ângelo, e que custa cerca de R$ 1 milhão.