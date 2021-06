Kayky Brito e Tamara - Reprodução

Kayky Brito e TamaraReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 20:19

A família dos irmãos Sthefany e Kayky Brito vai crescer. O ator anunciou que vai ser papai de um menino que está previsto para nascer no início do ano que vem e postou um clique ao lado da namorada, Tamara Dalcanale. "Uma breve história da minha vida... (Vou ser pai). Resumindo - não é preciso de muito esforço para o coração sair para fora do peito seguindo no rumo e com o prumo, dependendo do vento vamos conforme o tempo... rumo ao destino onde nas margens da segurança sonhar é a coragem e a fé alimenta essa tal margem (e com a oração que nos faz crer)", começou Kayky



"Certamente nossa vida é guiada pela força da energia e de paz; e nas estações da vida somos o que vivemos... Amadurecendo e aprendendo... por tudo o que vejo e o que vivi agradeço e obrigado a vocês por me permitirem. (Vou ser pai). É menino. Sugestão de nome? Te amo", finalizou o ator, ao mostrar que os dois já realizaram recentemente um chá revelação.