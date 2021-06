Flávia Noronha - Reprodução

Flávia NoronhaReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:18 | Atualizado 29/06/2021 17:35

Flávia Noronha pediu demissão da RedeTV! na manhã desta terça-feira (29). Em conversa com esta coluna de apenas seis leitores, a apresentadora contou sobre a sua decisão após 13 anos na emissora. "Não fazia mais sentido ficar lá. Não fazia sentido também a RedeTV! me manter, pagar o meu salário desde abril e sem nenhum projeto pra mim. Eu até tinha um, que não saiu do papel porque não chegamos a um valor financeiro. Saí desse projeto, que era com Júlio Cocielo, e desde então eu e a RedeTV! não nos acertamos mais. Ficou aquela coisa tipo 'o que você está fazendo aqui' e aí não dá mais", conta Flávia que ainda revelou já ter algumas propostas.

"Chegaram algumas propostas, sim, e estou analisando. Conversei com a direção da RedeTV! para saber se tinha algum plano e quando a emissora não tem mais planos para você é a hora de mudar. Já saiu que eu iria trabalhar com Raul Gil, no SBT, e é verdade. Eu tinha sido liberada a participar de um quadro do programa, independente ou não de estar com o contrato na RedeTV!. Por enquanto é isso", assume Flávia.

Publicidade

Flávia comentou também que foi chamada para participar de 'A Fazenda', mas recusou o convite. "Já chegou até a proposta com os valores, mas eu não quero. Não é o meu perfil. Também tive proposta para voltar o jornalismo, hard news. Gosto de trabalhar com entretenimento. A fofoca vicia", admite a apresentadora.

Sobre o TV Fama, programa que apresentou nos últimos 11 anos, ela não esconde uma pontinha de mágoa. "Não estava satisfeita. Me tiraram de surpresa do programa [TV Fama], assim como tiraram o Nelson Rubens e depois voltaram atrás e ele voltou. Não acho que foi uma injustiça me tirarem e é normal isso acontecer. Nada é para sempre. Eu acho que uma mudança em qualquer situação, é bom e é saudável. Mas tem que acontecer e ser para melhor, né? ", finaliza Flávia Noronha.