Antes e Depois de Silvio Santos - Reprodução

Antes e Depois de Silvio SantosReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:53

Nesta terça-feira (29), Silvio Santos tirou algumas horas do dia para aparecer no salão de beleza do amigo e fiel cabeleireiro Jassa, no Jardim Paulista, em São Paulo, e mudar o visual. O apresentador e dono do SBT se despediu do visual com cabelos grisalhos e agora está com os fios bem escuros. Como sempre, Silvio deu um show de simpatia no local e não se importou ao fazer fotos do 'antes ' e 'depois' publicado por Eli, mulher de Jassa.