Publicado 30/06/2021 08:20

Recentemente, Maíra Charken ganhou os noticiários e a internet após publicar vídeos em que aparecia chorando, abrindo o jogo sobre sua dificuldade financeira. A apresentadora voltou a falar da questão em uma entrevista na RedeTV!. Ela disse que o desabafo não foi intencional.

"Não postei de propósito, não. Achei que estava falando para as minhas amigas, no sofá de casa, sabe?", afirma Maíra, que teve a luz de sua casa cortada por falta de pagamento. Classificando de zero a dez a própria vida financeira atual, ela diz que está em cinco. "O trem está vindo atrás, mas eu estou correndo no trilho. É uma questão de tempo", assegura.

Maíra rebate os questionamentos sobre estar passando fome e afirma que sua dificuldade está na organização de como usar o dinheiro. "As pessoas não entendem que ter problema financeiro não significa ganhar mal. Hoje não tenho uma renda ruim, mas tenho problemas financeiros por escolhas erradas no passado. Por não ter pensado no futuro, por não ter, lá atrás, pensado um dia sequer para frente", observa.