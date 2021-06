Thiago - Reprodução

ThiagoReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 19:19 | Atualizado 29/06/2021 19:52

Thiago Bertoldo, da dupla sertaneja com Thaeme, levou um susto em tanto na tarde desta terça-feira (29) enquanto aguardava a sua vez de participar da prova dos maridos no 'Power Couple'. Parte do cenário da salinha de espera do local das provas despencou e atingiu em cheio a cabeça do cantor. Os outros participantes trataram de socorrer o companheiro do reality da RecordTV.

"Nossa, cortou, mano!", gritou um dos maridos que estavam na área de descanso de provas. Em seguida, Thiago colocou a mão na cabeça e saiu depressa do local. Ele foi socorrido pela produção e precisou acalmar a mulher Geórgia, que ficou assustada com a faixa como curativo.

Não demorou muito para que a equipe do sertanejo comentasse o acidente no Twitter. "Thiago está bem, já está novamente no camarim com uma touquinha na cabeça. Vamos embora ganhar essa prova!", escreveu o administrador do perfil, que em seguida entregou a vitória do casal na prova. "Geórgia e Thiago são o mais novo velho casal 'Power'. Pode comemorar, família!".

Gente do céu, uma parte do camarim acabou caindo na cabeça do Thiago. Eles seriam os próximos a realizar a prova, bora ver como vai proceder a partir de agora.pic.twitter.com/LcmTYvnnZu — Thiago Bertoldo (@thiagotet) June 29, 2021

Thiago tá bem, já ta novamente no camarim com uma touquinha na cabeça. Bora ganhar essa prova! — Thiago Bertoldo (@thiagotet) June 29, 2021

GEÓRGIA E THIAGO SÃO O MAIS NOVO VELHO CASAL POWER PODE COMEMORAR FAMILIAAAAAAAAAA — Thiago Bertoldo (@thiagotet) June 29, 2021