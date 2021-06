Milena Nogueira - Reprodução

Ex-mulher de Diogo Nogueira, Milena Nogueira [ela ainda usa o sobrenome do sambista] se meteu em uma polêmica após um post que compartilhou com suas seguidoras sobre autoestima e empoderamento feminino. Tudo começou quando a personal trainer escreveu justamente no dia que pipocaram as notícias do namoro do cantor com Paolla Oliveira uma frase sobre superação: "Aprendam, mulheres, homem sem valor a gente deixa para mulher sem futuro". Muitos seguidores acharam que a publicação era uma indireta para atriz da Globo.

Milena conversou com a coluna e contou o que aconteceu: "Eu falo para um público feminino no meu Instagram e muitas mulheres me seguem e sabem que eu e o Diogo começamos uma história de vida lá atrás. As pessoas também me admiram pela superação porque é muito difícil ver uma mulher sair de um casamento com uma vida financeira razoável, ok, para ser feliz. As pessoas sabem da minha verdade e sabem que, hoje, eu sou feliz. O meu casamento terminou porque o amor e a felicidade tinham ido embora. Sempre posto e replico mensagens que tenha a ver com motivação, empreendedorismo e empoderamento feminino e foi isso que aconteceu. Eu jamais publicaria um homem sem valor e uma mulher sem futuro me referindo aos dois. Eu não tenho como dizer que o Diogo é um homem sem valor. Jamais chamaria Paolla Oliveira de uma mulher sem futuro. Sou fã dela", explica Milena que considerou a polêmica com um 'erro de comunicação' e completou: "Não tem nada a ver".

Milena , que já teve dois outros relacionamentos depois da separação de Diogo Nogueira e, hoje, vive uma a relação 'bem bacana' também comentou sobre que teria dito que ela proibiria do filho, de 14 anos, de visitar o pai por causa de Paolla Oliveira. "De forma nenhuma eu falaria isso. O que eu disse é que quero que o Diogo tenha uma pessoa que trate o meu filho bem. Não me importo quem seja, mas quero que trate o meu filho bem. Essa é a minha preocupação, uma preocupação de mãe ", revela Milena que a partir do mês que vem terá um canal no Youtube para o público feminino.