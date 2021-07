Marlene Mattos e Edilson Silva - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021

Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa Meneghel e atual gestora de marketing da Feira de São Cristóvão, está de visual novo. Depois de anos com o curtinho, ela agora deu uma chance aos fios mais longos. Recentemente, Marlene recebeu o apresentador Edilson Silva, do programa 'Os Donos da Bola', da Band Rio, para almoçar na Barraca Asa Branca, um dos restaurantes do polo gastronômico nordestino.