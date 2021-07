Adriane Galisteu - Edu Moraes

Publicado 02/07/2021 05:00

As negociações com a produção de elenco do reality 'A Fazenda', da Record TV, já estão a todo vapor. E esta coluna de apenas seis leitores descobriu alguns dos nomes que estão conversando com as equipes da atração em busca de uma vaga no confinamento. São eles: a funkeira Tati Quebra Barraco; Maria Júlia Mazalli, atual namorada do ex-Fazenda Lipe Ribeiro; a ex-namorada do Lipe, Yá Burihan; o ex-'De férias com o ex', Rico Melquiades; o DJ Jesus Luz, que inclusive já havia sido convidado para participar do reality 'A Ilha', mas declinou do convite; o assistente de palco de Celso Portiolli, Luiz Paulo Arashiro e o influenciador Ney Lima.

Com apresentação de Adriane Galisteu, 'A Fazenda' tem sua estreia prevista para o dia 14 de setembro. Galisteu, que assinou com a emissora para apresentar o principal reality da casa na última segunda-feira, é a primeira mulher a comandar a atração. Após a confirmação da apresentadora a frente do programa, a Record vendeu R$ 99,6 milhões em patrocínio para cinco grande empresas.