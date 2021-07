Eduardo Leite - Reprodução

Eduardo LeiteReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 21:26 | Atualizado 01/07/2021 21:35

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assumiu ser gay no programa 'Conversa com Bial'. Na atração, que vai ainda nesta quinta-feira (1), o político falou sobre sua orientação sexual. "Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso."

Na entrevista gravada nesta tarde, Eduardo disse que não tinha nada a esconder e explicou o motivo de não ter falado antes sobre a sua homossexualidade. "Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser", explica.

