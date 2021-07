Paolla Oliveira - reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:07 | Atualizado 01/07/2021 18:19

Dona de um dos corpos mais comentados e elogiados da televisão, Paolla Oliveira já recebeu 'não' por causa da sua silhueta. Se um dia, a atriz já enfrentou esse problema, o que dirá essa assistente colunista que passou a vida comendo maçã nos intervalos das refeições para caber no vestido apertado. Pois bem. A atual namorada de Diogo Nogueira desabafou sobre as dificuldades de se encaixar em padrões estéticos. Eu tomava muito 'não' por causa do meu corpo, porque as pessoas me queriam para determinados trabalhos, mas eu não tinha 'o perfil', não me encaixava no que elas buscavam", contou à atriz em uma entrevista a revista Glamour.

"Tomei não porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheia de curvas, em nada eu me encaixava. E esse foi o meu início, não me encaixar fisicamente nas coisas. Fui aprendendo a me adaptar e entender se era eu que não me encaixava ou se eram as pessoas que não eram capazes de me ver naquele lugar, e isso me transformou na atriz que eu sou, nessa pessoa versátil", explicou.