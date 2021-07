João Gomes - Divulgação

João GomesDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:36

Com certeza você já escutou ou assistiu a algum challenge no Tik Tok com a música 'Meu Pedaço de Pecado', não é mesmo? Com coreografia única da mão fechada batendo na mão aberta, uma característica de gesto que todo brasileiro sabe fazer quando se vê “encurralado” em uma situação e com diversos contextos para expressar a letra. A composição é de João Fernando Gomes Valério, nome de batismo do novo fenômeno do Brasil, de apenas 18 anos e natural de Serrita, em Pernambuco.

João Gomes, como vem construindo seu nome e tem alcançado números super expressivos nas plataformas de áudio e vídeo do país. Só para citar o Spotify, hoje, dia 1 de julho, o artista alcançou o primeiro lugar das músicas mais tocadas do país, na playlist “50 mais tocadas no Brasil”, à frente de nomes já consagrados e muitas canções que, também, não saem das rádios.

O CD, que leva o nome 'Eu tenho a Senha' e que tem seu hit 'Meu pedaço de Pecado' no repertório, foi lançado recentemente e já garantiu um projeto audiovisual, gravado em Fortaleza, com participação de Tarcisio do Acordeon, a quem João destaca como seu ídolo, e Vitor Fernandes. Duas grandes menções quando se fala em músicas de vaquejada e piseiro.

Compositor nato, João tem grandes referências como Cartola e Belchior e vê na música a oportunidade de mudar a vida de sua família. “Quando eu viajava para alguma cidade próxima para cantar com meus amigos, voltava com algum dinheiro em casa e mostrava para minha mãe para dizer que estava valendo à pena a viagem e que ia dar certo. Hoje, com fé em Deus, voltarei com condições ainda melhores do que as de antes”, afirma João.



A carreira, que teve início com vídeos no Instagram, já revela uma extensa agenda de shows que está por vir após o término da pandemia: “Não vejo a hora de ver todos cantando comigo: 'To querendo te beijar de novo, o teu beijo já me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu'".



Ainda sem público presente, João Gomes fez sua primeira apresentação no festival 'São João de Todos', da empresa Sua Música (responsável também pela distribuição musical do cantor), em que conquistou uma audiência de mais de 40 mil espectadores. E engana-se quem pensa que João Gomes é artista de uma música só. Além do sucesso gigantesco de 'Meu Pedaço de Pecado', o jovem emplacou também, na mesma playlist do Spotify, 'Aquelas Coisas' que alcança, hoje, a 19ª posição.