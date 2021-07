Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeas - divulgação/@duhartefotografia

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 07:40

Na última quarta-feira (30), Nanda Costa resolveu interagir com os seguidores nas redes sociais. A atriz resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu às curiosidades enviadas pelos seguidores sobre sua gestação de gêmeas, fruto do relacionamento com a percussionista Lan Lanh.

Uma seguidora perguntou sobre desejos estranhos. "Eu não tive muitos desejos estranhos não, mas eu tive o desejo de comer yakisoba de carne. Eu não como yakisoba normalmente e nem carne", respondeu, rindo.

Uma outra quer saber se elas já escolheram os nomes das crianças. "Está todo mundo fazendo esta pergunta para gente. Na caixinha só tem essa pergunta. Eu vou até sugerir um nome aqui para a Lan e a gente já responde agora", brincou. "Lan... pensei em Vitória, o que você acha?", perguntou para a mulher que engatou: "Vitória? Mas eu sou Bahia", disse a cantora, fazendo referência ao time de futebol.