Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:28 | Atualizado 30/06/2021 18:30

Cada vez mais chamando a atenção pela silhueta enxutíssima, Maraisa rechaçou os boatos de que teria feito uma cirurgia bariátrica: 'Mentira'. A revelação aconteceu durante uma brincadeira de perguntas e respostas do Instagram na noite desta terça-feira (29). A irmã de Maiara assumiu que ama cuidar do corpo e que tem uma rotina constante de exercícios físicos e de acompanhamento médico. Para provar, a sertaneja colocou no dia seguinte vídeos de sua malhação. Maraisa nunca escondeu que já fez duas lipos, colocou silicone, fez também lipoescultura e uma rinoplastia.