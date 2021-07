Ivy Moraes e o Fernando Borges - Divulgação

Ivy Moraes é uma mulher que acredita no amor e não tem medo de buscar a sua felicidade. E foi exatamente isso que ela fez, há dois dias, ao pedir oficialmente em namoro o empresário Fernando Borges, com quem ela já tinha se reconciliado em abril. Os dois se conheceram no final de 2019 e estavam juntos quando ela entrou na Casa de Vidro do 'Big Brother Brasil 20'. Nandinho chegou visitá-la em um shopping na Barra da Tijuca e garantiu que iria esperar a morena até a saída do reality. Só que Ivy saiu e acabou voltando para o marido, Rogério Fernandes, de quem estava separada na época por nove meses.

Juntos e aparentemente felizes, Ivy e Rogério chegaram a marcar o casamento em Cancun para dezembro de 2020, mas dias antes da cerimônia, a ex-BBB soube por esta coluna de algumas traições do pai do filho, Luiz Miguel. Ela rompeu em definitivo com ex-marido. Em março, Fernando mandou uma mensagem e dois se reaproximaram. "Eu e o Fernando amadurecemos demais com aquele término e com as coisas que passamos. Acredito que isso fez com que nosso relacionamento ficasse ainda mais maduro e fez com que a gente enxergasse que é exatamente isso que a gente quer. A gente quer ficar junto um do outro", contou Ivy.



Quem procurou quem na hora de reatar?

Partiu dele, ele me procurou primeiro. Ele me mandou uma mensagem e começamos a conversar até que marcamos nosso primeiro encontro. Depois disso não deixamos mais de ficar juntos.



Se arrepende de ter terminado com ele após sair do 'Big Brother 20'?

Eu não me arrependo porque eu e o Fernando amadurecemos demais com aquele término e com as coisas que passamos. Eu acredito que isso fez com que nosso relacionamento ficasse ainda mais maduro e fez com que a gente enxergasse que é exatamente isso que a gente quer. A gente quer ficar junto um do outro. Então por isso que eu não me arrependo, porque eu acho que as coisas tem que acontecer exatamente como acontecem, sem mudar uma vírgula. Esse término ao invés de enfraquecer a gente, ele nos fortaleceu ainda mais.



E como foi esse 'teste' antes de oficializar o namoro?

O pedido de namoro aconteceu mesmo para oficializar. Porque nós já estávamos namorando tanto pra mim, como pra ele, há um tempo. Mas como ele é mais romântico e da outra vez ele fez um pedido de namoro lindo pra mim, eu quis fazer isso por ele e por nós. Eu já estava encarando esse nosso relacionamento como um namoro e ele também. Mas está sendo muito incrível tudo isso que eu estou vivendo com o Fernando. Ele é uma pessoa muito do bem. Enquanto eu estou feliz e ele está feliz, a gente vai vivendo e planejando. O futuro a Deus pertence. Minha vida está sempre nas mãos de Deus então o que tiver que ser, será.



Pensam em morar juntos?

Pensamos sim. Pelo Fernando nós já estaríamos morando juntos a partir de amanhã mas eu seguro um pouco mais a onda por conta do meu trabalho e da minha família. Eu não sei se vai acontecer dessa forma, mas eu gostaria de casar primeiro. Por isso eu não vou morar com ele de imediato, eu quero fazer tudo certinho.



Quem e mais ciumento?

Ele fala que sou eu, mas eu acho que é ele. Os dois são ciumentos. Eu brinco muito e o Fernando é um pouco mais bravo, ele cuida mais. Fica nessa incógnita....um achando que o outro é mais. Mas nada que chega a atrapalhar o relacionamento, que faça brigar por coisas bobas.

Quem é mais romântico?

Acho que depois dessa surpresa que eu fiz pra ele, eu estou na linha de frente no quesito romantismo (risos). Na verdade eu estou aprendendo com ele, o Fernando é mais romântico e mais detalhista. Mas quando eu quero fazer alguma coisa também, eu dou o meu melhor.



Geralmente, uma mulher que sofre uma decepção amorosa se fecha e não quer saber de nenhum romance tão cedo e com vc foi diferente. Isso sempre aconteceu? Você supera rápido as desilusões?

Eu acredito demais no amor, nas pessoas. Da mesma forma que existem pessoas boas no mundo, existem pessoas ruins também. Eu não trago mágoa nenhuma de relacionamentos passados. Não foram um, não foram dois e não foram três...não trago nada. Esse é um relacionamento novo, é uma pessoa nova. O que acontece comigo e com ele não tem nada a ver com o relacionamento passado. Então eu não me fecho de jeito nenhum.



Que conselho daria para as outras mulheres sobre um novo amor?

Se jogar. Se você gosta, vai sem medo. Viva um dia de cada vez. A partir do momento que você sente que não está dando mais, você coloca o pé no freio. A gente sabe quando o relacionamento não tá bem, a gente sabe sentir isso. Tem que se permitir, a vida está aí pra ser vivida. O tempo é curto, a gente perde muito tempo deixando de ser feliz. O primeiro passo é pensar na sua felicidade.