Publicado 29/06/2021 11:38 | Atualizado 29/06/2021 11:39

São Paulo - A televisão ao vivo é imprevisível e durante o "Bom Dia SP" já rolaram situações inusitadas, como quando uma mulher invadiu uma reportagem. Durante a edição desta terça-feira, um entrevistado também colocou a âncora Michelle Barros em uma situação inesperada ao criticar Bolsonaro ao vivo.

A jornalista estava conversando por telefone com o advogado Klayton Roberto de Oliveira. Ele é morador do Jaçanã, zona norte de São Paulo, e está sofrendo com uma avenida alagada por conta de uma obra da Sabesp. O entrevistado mandou imagens do local para a Globo e estava relatando como está a situação por lá, com muitos moradores sem conseguir sair de casa e com o comércio fechado.

Michelle se despediu de Kalyton e falou para qualquer novidade ele atualizar a equipe do "Bom Dia SP". "Muito obrigado. Fora Bolsonaro", disse o advogado. A âncora se despediu novamente como se nada tivesse acontecido. "Obrigada, bom trabalho para você. Bom dia para o senhor", respondeu a jornalista.