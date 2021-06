Ana Maria Braga - Reprodução/Globo

Ana Maria BragaReprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 10:28 | Atualizado 28/06/2021 10:39

Rio - Ana Maria Braga cometeu uma gafe durante o "Mais você" desta segunda-feira ao noticiar a captura do serial killer Lázaro Barbosa, que aterrorizou o estado de Goiás durante 20 dias. No momento de anunciar a entrada do repórter Arthur Bernardi, ela se confundiu e o chamou de Lázaro.

fotogaleria

Publicidade