Ana Thaís MatosReprodução

Por Lance

Publicado 27/06/2021 03:52

Rio - Ana Thaís Matos recebeu o aval do Grupo Globo para participar remotamente do programa "Bola da Vez", da ESPN. Exibido no sábado, às 22h30, uma das principais comentaristas da emissora carioca fará uma pergunta para a jogadora da Seleção Brasileira Formiga. A informação é do portal "Notícias da Tv".

A participação de Ana Thaís Matos na ESPN marca a primeira vez em que a jornalista colabora como convidada em programas fora da Globo. Apesar de pouco comum, a rede carioca e o canal esportivo da Disney têm liberado seus profissionais para participarem de entrevistas com jogadores de futebol. Em 2019, Paulo Soares - mais conhecido como Amigão - entrevistou Galvão Bueno no SporTV.

André Hernan, repórter da Globo, também já recebeu o aval para atuar como convidado do programa "Bola da Vez".