Publicado 26/06/2021 17:26

Rio - Os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro darão mais um passo na construção de uma Liga Nacional no país. Uma reunião está marcada para esta segunda-feira, em São Paulo, com os 40 times da primeira e segunda divisão brasileira. A informação é do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do "ge".

Segundo a publicação, neste momento não está em questão a ruptura com a CBF, atual organizadora do Campeonato Brasileiro, e sim um "caminho junto".

A ideia inicial é fortalecer a liga empresarialmente, sem disputas particulares entre clubes em negociações contratuais, por exemplo. A intenção dos clubes é de que a Liga já seja organizada e "posta em prática" na próxima temporada.

O desejo pela criação de uma Liga foi oficializada no dia 15 de junho, quando dirigentes de 19 clubes da Série A do Brasileirão entregaram uma carta à CBF solicitando mudanças estatutárias.