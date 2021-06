Mbappé e Neymar - AFP

Mbappé e NeymarAFP

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 16:24

Paris - Sucesso absoluto no futebol mundial e visto com um dos melhores da atualidade, Kylian Mbappé recebeu críticas de Jérome Rothen, ex-jogador de Monaco e PSG, e que atualmente trabalha como comentarista da Rádio RMC, da França. Jérome disparou que o camisa 7 do clube parisiense tem problemas com ego.

"Ele é o líder do campo, não se preocupe (...) Mas levar isso para além do campo, me irrita. Acho que Didier Deschamps não o aguenta mais e é problemático. É até incrível que eu tenha deixado Kylian Mbappé fazer tantas coisas e se espalhar. Seu ego é desordenado. Tem sido problemático desde o início do euro", disse o ex-jogador.

Além de criticar a postura de Mbappé, Jérome também apontou deficiências técnicas em fundamentos básicos para um jogador de seleção e referência mundial.

"Você sabe que ele não tem a classe de alguns em lances de bola parada? (...) Talvez ele coloque em prática... mas eu assisto todos os jogos do Mbappé. Alguém se lembra de um magnífico chute de falta seu? 25 metros de distância? Por outro lado, lembro-me dos de Griezmann, Pogba ... Já são dois, um canhoto e um destro. Então, o que ele está fazendo lá?", pontuou o comentarista e ex-jogador do PSG.