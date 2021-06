Seleção italiana vem surpreendendo na Euro - FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP

Seleção italiana vem surpreendendo na EuroFRANK AUGSTEIN / POOL / AFP

Por LANCE!

Publicado 26/06/2021 19:23

Londres (ING) - A Itália está nas quartas de final da Eurocopa. Neste sábado, a Azzurri venceu a Áustria na prorrogação por 2 a 1 e garantiu a vaga entre os oito melhores do torneio. Os gols foram marcados por Federico Chiesa e Matteo Pessina, que saíram do banco de reservas para serem os heróis italianos. Kalajdzic diminuiu.

Como esperado, a Itália mandou na partida desde o começo do jogo e foi quem mais se aproximou de balançar as redes no primeiro tempo. O time de Roberto Mancini teve mais posse de bola e foi para o intervalo com 12 finalizações contra apenas uma da Áustria.

Publicidade

Aos 31 minutos da etapa inicial, a Itália teve uma grande chance com o artilheiro Ciro Immobile, que acertou a trave de Bachmann. O zagueiro Acerbi entregou para o camisa 17, que chutou de longe. O goleiro austríaco apenas olhou e torceu para que ela não entrasse.

A Áustria voltou com postura diferente para o segundo tempo e criou boas chances de gol. Por volta dos 20 minutos, depois de cruzamento na área, Alaba escorou para Arnautovic, que marcou de cabeça. O camisa 7 saiu provocando os torcedores italianos, mas o gol foi anulado, pois ele estava impedido.

Publicidade

Apesar da melhora da Áustria no segundo tempo, e da queda de rendimento da Itália, as equipes não movimentaram o placar no Estádio de Wembley. Com a proximidade do fim da partida, as duas equipes se resguardaram mais e não se expuseram tanto. Berardi chegou a ter boa chance, mas desperdiçou.

No fim da partida, Roberto Mancini colocou Chiesa no lugar de Berardi já visando a prorrogação. E aos quatro minutos do primeiro tempo da prorrogação, Spinazzola levantou para o atacante da Juventus, que limpou a marcação de Laimer, e bateu forte para balançar as redes.



Publicidade

Se Chiesa saiu do banco para marcar o gol no início da prorrogação, outra substituição de Mancini também deu certo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Insigne cruzou para o zagueiro Acerbi, que deu uma de atacante e prendeu a bola antes de tocar para Pessina. O camisa 12 bateu de canhota e ampliou.

A Áustria não desistiu após sofrer o segundo gol e se lançou ao ataque desesperadamente. Aos oito minutos, Schaub cobrou escanteio pela direita e o atacante Kalajdzic, de dois metros de altura, marcou de cabeça para diminuir o placar em Londres. O gol acabou com uma sequência de 11 partidas da Itália sem ser vazada.

Publicidade

Classificada para as quartas de final, a Itália espera o vencedor do duelo entre Bélgica e Portugal, que acontece neste domingo, para saber quem será seu adversário. A partida pela próxima fase será na sexta-feira, dia 2 de julho, às 16h (de Brasília). O jogo acontecerá na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.