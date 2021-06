Repórter da Globo passa por sufoco com guarda-chuva ao enfrentar ventania no Arpoador - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:00 | Atualizado 29/06/2021 17:09

Rio - O jornalista Diego Haider protagonizou um momento inusitado durante o "RJ1" desta terça-feira (29). O repórter encerrava sua participação no telejornal falando sobre a frente fria que chegou ao Rio de Janeiro e ilustrava a situação ao mostrar os fortes ventos na praia do Arpoador. A ventania estava tão intensa que o guarda-chuva de Haidar chegou a quebrar, fazendo com que Mariana Gross e Priscila Chagas caíssem na gargalhada, de dentro do estúdio.

"Só pra gente encerrar, vou mostrar aqui a faixa de areia. Tá uma situação realmente bastante perigosa. Vou ficar sem guarda-chuva também, não sei se isso vai dar conta", disse o jornalista enquanto o objeto era deformado pela ventania. Segundo a reportagem, as rajadas de vento chegavam a 60 km/h no momento da transmissão do telejornal.

De acordo com a previsão do Alerta Rio, o clima dos próximos dias deve oscilar entre nublado e parcialmente nublado, com alguns momentos de aparição do sol. Esta quarta-feira também deve apresentar chuva fraca durante a manhã, com um declínio ainda maior de temperaturas, sendo a mínima de 14° C e máxima de 20°C. O site do sistema de monitoramento meteorológico da cidade também apontou que a partir de quinta-feira as probabilidades de chuva desaparecem e as temperaturas ficam entre os 26°C, com mínima de 11°C.



