Foto de arquivo: Tempo muda e frente fria chega ao Rio nesta terça-feira Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 29/06/2021 09:44

Rio - Após dias ensolarados, o tempo começa a mudar na cidade do Rio com a chegada de uma nova frente fria nesta terça-feira. O dia amanheceu nublado e com muitas nuvens, apresentado chuva fraca em pontos isolados da capital, como nos bairros de Guaratiba, Grota Funda e Recreio dos Bandeirantes.

De acordo com a previsão do Alerta Rio, ventos fortes, chuva fraca e declínios nas temperaturas estão previstos durante todo o dia na cidade, principalmente nos períodos da manhã e tarde. Os termômetros devem variar entre a máxima de 26° C e a mínima de 14°C.

Nas Zonas Norte e Sul da capital a chuva fraca também aparece nesta manhã, baixando as temperaturas.

A previsão também aponta que a chuvas devem atingir principalmente bairros da Zona Oeste e da região litorânea da cidade.

Próximos dias

Com a chega da nova frente fria, o clima dos próximos dias deve oscilar entre nublado e parcialmente nublado, com alguns momentos de aparição do sol.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, esta quarta-feira também deve apresentar chuva fraca durante a manhã, com um declínio ainda maior de temperaturas, sendo a mínima de 14° C e máxima de 20°C.

O site do sistema de monitoramento meteorológico da cidade também apontou que a partir de quinta-feira as probabilidades de chuva desaparecem e as temperaturas ficam entre os 26°C, com mínima de 11°C.