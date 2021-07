Erika Schneider no 'Domingão' - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 13:15

Erika Schneider, que se despediu do balé do 'Domingão' em janeiro deste ano, depois de quase oito anos na atração, falou sobre o apresentador Fausto Silva. Recentemente Faustão foi desligado da emissora, após anunciar sua ida para a Band, e está sendo substituído por Tiago Leifert, enquanto Luciano Huck não assume as tardes de domingo da Globo com um novo programa.

"Só tenho gratidão ao Fausto, que é um ser humano incrível. Ele tem um coração enorme, acreditou e confiou em mim em todas as funções que me deu como bailarina, repórter e apresentando os merchandisings. Portanto, sou eternamente grata. Aprendi muito, muito com ele", disse.

A modelo e influencer agora deseja voltar à telinha e por em prática tudo o que aprendeu na atração. "Recebi algumas propostas e estou analisando. Mas, de qualquer jeito, tenho trabalhado muito em campanhas, e além disso, tenho minha marca de roupas. Sou daquelas que ama trabalhar, me dedicar a novos projetos, desenvolver habilidades diferentes. Então, procuro não ficar parada", finaliza.