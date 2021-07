Cacau Protásio e o marido Janderson - Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:59 | Atualizado 01/07/2021 16:07

Cacau Protásio acordou cedo e foi malhar em uma academia. A atriz revelou que voltou a fazer exercícios físicos devido a necessidade de perder peso por conta saúde. "Bom dia Brasil! Eu voltei. Ser gorda não é fácil, é uma luta diária contra a obesidade. Eu sempre estou nessa batalha comigo, não por estética e sim por saúde. Eu fico muito mal acima do peso, várias dores e muitas limitações", começou na legenda da foto em que aparece com o marido, o fotógrafo Janderson Pires.

No desabafo desta quinta-feira (1), Cacau assumiu que é muito difícil fazer dieta e que a família tem ajudado "Quando você tem ajuda das pessoas que estão a sua volta, tudo fica mais fácil. A nossa família tem que ser os primeiros a nos ajudar, os nossos maridos e filhos tem que estar juntos com a gente nessa caminhada, os amigos também são muitos importantes, não nos ofereçam chocolates, refrigerante ou guloseimas parecidas, quer me ajudar me traga produtos saudáveis para o meu sucesso, para a minha saúde. A OBESIDADE É UMA DOENÇA. É isso, quando temos uma doença ou dificuldades nós contamos com a ajuda de todos".

