Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:35 | Atualizado 01/07/2021 16:39

Paulinho Vilhena não é mais funcionário da Globo. O ator anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (1), o fim do contrato com a emissora. Segurando o crachá e com um sorriso no rosto, ele publicou no Instagram um vídeo contando sobre a sua saída: “Fim. Vinte e três anos depois, essa etapa da nossa relação termina”, começou Paulinho.



O ator fez questão de agradecer a parceria e aprendizado durante os anos na empresa. Várias novelas, séries, programas apresentados; alguns grandes amigos, muitos colegas e Roberto Talma. Nossa história foi intensa e muito bem vivida. Nos vemos qualquer hora. Com respeito e carinho", finalizou.

