Tatá Werneck e Zé Felipe e Virgínia FonsecaReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:31

Tatá Werneck saiu em defesa de Virgínia Fonseca após a mulher do cantor Zé Felipe revelar que deixou de amamentar Maria Alice, de apenas um mês de vida, mas não revelou a causa. Muitos seguidores começaram a especular e um deles a acusou de ser tão obcecada pelo corpo e que isso a fez parar de amamentar. De acordo com o perfil aprontei do Instagram o sertanejo mandou: "Meu irmão, vai tomar no c*. O seu FDP não fala o que não sabe! Seu otário!".

A atriz questionou o fato de um homem se criticar a influenciadora." Você pariu pela ro**? Você que sentiu a dor de amamentar".