No próximo domingo (4) vai ser o dia de mais uma etapa da repescagem do 'Super Dança dos Famosos', comandado por Tiago Leifert, e a disputa promete fortes emoções já que quatro candidatos lutam por duas vagas na grande final: Tiago Abravanel, Arthur Aguiar, Claudia Ohana e Sophia Abrahão. O quarteto vai dançar o ritmo pop, escolhido pela direção da atração para essa fase classificatória. Como a coluna não é baú para guardar segredo, os jurados também já foram escolhidos e com direito a cachorrada: Gil do Vigor no corpo artístico. Além do ex-BBB, Fernanda Gentil e Taís Araújo. Já Claudia Mota e Carlinhos de Jesus vão analisar a parte técnica dos participantes.