Virgínia Fonseca e Maria AliceReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 21:07

A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou em seu canal do YouTube nesta quinta-feira (1) a preparação do primeiro mêsversário de Maria Alice, sua filha com o cantor Zé Felipe. A menina ganhou uma festa temática de 'Abelhinha' na casa dos avós paternos, Poliana Rocha e Leonardo, e os pais também se vestiram de amarelo e preto.



"Sou cafona. Também vou me vestir de abelha", brincou a youtuber, antes de dizer que não estava satisfeita com seu vestido 'parecido com capa de chuva'. "E foi caro. Mais de mil reais", entregou.

Virgínia assumiu ser uma mãe coruja e a importância do casal participar de tudo relacionado ao filhos. "Nós somos os papais mais bregas que vocês irão conhecer. Pai e mãe têm que entrar no clima. Nada a ver a criança fantasiada e os pais bonitos, chiques. Tem que ser brega junto", brincou.